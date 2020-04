Periodista de CHV reveló que por segunda vez dio positivo por Covid-19

La profesional lleva más de un mes con síntomas de la enfermedad y sigue en cuarentena.

Carolina Vera, periodista de Chilevisión y CNN durante los primeros días de este mes dio a conocer que dio positivo al examen de Covid-19.

Durante todo este tiempo ha estado en cuarentena, sufriendo la discriminación de una vecina que se refiera a la profesional como "la infectada" y también con los síntomas que incluyen dolores de cabeza y cuerpo, pérdida del olfato y gusto.

Y durante las últimas horas, reveló que a pesar de haber cumplido los días de confinamiento, volvió a dar positivo tras hacerse el test PCR.

"Seguiremos aprendiendo del virus. Di positivo por segunda vez en PCR. Médicos dicen que era esperable, pero que no significa que siga contagiando. ¿Y la inmunidad? No hay evidencia certera. Lo que es yo, no me atrevo a abrazar a los míos. Prefiero mantener precauciones", escribió en Twitter.

Luego también se refirió al "carnet Covid", señalano que se comunicó con el fono de salud responde pero que no estaba operativo.

"Y respecto al carné de alta, hoy llamé al fono salud responde del Ministerio de Salud y me dijeron que había sido anunciado pero que no está operativo. Pregunté por el test de anticuerpos (Inmunoglobulina-G) tampoco tenían idea. "Chilean way"", contó la profesional.

