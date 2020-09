Pedro Ruminot "echó al agua" a Pancho Saavedra con brutal pregunta en pantalla

El comediante le hizo una íntima pregunta al rostro de Canal 13 durante su presencia en «Sigamos de largo», junto a Stefan Kramer.

Este lunes, Francisco Saavedra y Stefan Kramer estuvieron como invitados en «Sigamos de largo» de Canal 13, donde se refirieron al éxito del programa «Socios» que transmiten vía Instagram.

Pero también participó otro de los integrantes del proyecto, el comediante Pedro Ruminot quien hizo una pregunta que "echó al agua" a Pancho.

"¿Es verdad que los últimos tres capítulos de «Socios» los has tenido que hacer fuera de tu casa porque te echaron?", consultó el ex integrante de «El club de la comedia», provocando la sorpresa del rostro del canal privado.

Tapándose la cara y riéndose, el comunicador confesó que esto es cierto y luego explicó cómo ocurrió.

"Llegó un momento en que yo tenía el comedor invadido por «Socios» compré una remadora que no ocupé nunca. Tenía lleno, mi casa parecía un almacén con las menciones, llegaban todos los días cosas", argumentó Pancho.

"Llegó un momento en que el Koke (su pareja) me dice 'tu me dijiste que hay un departamento en el mismo edificio que lo ibas a transformar en productora, ¿por qué no pescas tus cosas y te vas?' Y lo hice", agregó entre risas el conductor de «Contra viento y marea».

Finalmente, Saavedra aclaró que con su pareja están bien, asegurando que entendió la petición que le hizo ya que "vivimos los dos y él tiene que hacer sus cosas, yo tengo que hacer las mías" por lo que la decisión de grabar «Socios» en la productora "es una cosa que estaba conversada", cerró.

