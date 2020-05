Paula Larenas fue criticada tras polémico consejo para "saciar la sensación de hambre"

La profesional entregó un menú con los elementos que integran la caja de alimentos que comenzó a entregar el gobierno la semana pasada.

La reconocida chef Paula Larenas, fue entrevistada por Canal 13 donde entregó un menú para dos personas con los elementos que vienen incluídos en las cajas de alimento que el gobierno comenzó a entregar a las familias más vulnerables la semana pasada.

Luego de comentar el completo menú que incluye, desayuno, almuerzo y comida, la profesional cerró el despacho con el noticiero «T13 Tarde», con una recomendación que sacó ronchas en los televidentes y en redes sociales.

"Antes de terminar, tratar de mantenerse hidratados, ojalá tres litros de agua al día por persona, con eso vamos a saciar la sensación de hambre y de esa forma podemos llegar al desayuno, almuerzo y comida y vamos a estar dos semanas perfectamente", dijo.

Luego de estos polémicos dichos, los comentarios en contra de la chef no tardaron en aparecer en la red social de Twitter, donde se convirtió en una de las tendencias.

"Maldad. Ya no tengo otro apelativo. Pura y vil maldad. La violencia de esto", "No se si la loca es mala, de verdad está dando un consejo, o está diciendo indirectamente q la caja no alcanza pa ni una hue...", "Que desafortunado consejo. Nada más", "Por qué mejor no dijo que hagan hervir una olla dentro de la otra y tomen caldo del recuerdo", fueron algunos de los dichos que los usuarios de la red social del pajarito publicaron.

En el noticiero de Canal 13 entrevistaron a la Chef Paula Larenas, quien hizo menús para hacer rendir la Caja de Mercadería que dio el Gobierno, no sin antes dar un excelente consejo a los pobres:



"Tomar 3 litros de agua al día, con eso van a saciar la sensación de hambre". 😳 pic.twitter.com/sABpRYdMNj — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) May 25, 2020

