Paul Vásquez y su rutina en Viña 2020: "No haría burla con lo que se ha sufrido"

'El Flaco' hará su debut en solitario el jueves 27 de febrero, compartiendo el día con Maroon 5 y Alexandre Pires.

El jueves 27 de febrero, Paul Vásquez hará su debut en solitario en el Festival de Viña, donde compartirá el día junto a la banda californiana Maroon 5, plato fuerte del evento estival y el recientemente confirmado, Alexandre Pires.

Y ya alejado de Mauricio Medina, con quien compartió escenario por varios años y con quien triunfó en la Quinta Vergara con Dinamita Show, 'El Flaco' se refirió a este nuevo desafío en conversación con El Mercurio de Valparaíso.

"El desafío es que me voy a presentar solo. Es un desafío personal por el que he trabajado, esto nadie me lo ha regalado. Se trata de un trabajo que he hecho silenciosamente durante cinco años y el objetivo va a ser hacer reír a la Quinta Vergara", comenzó diciendo.

Sobre su rutina, sostuvo que está basada en el stand up comedy, "a pesar de que es medio porfiado para el stand up, le ha ido muy bien, la aceptación del público ha sido excelente durante estos cinco años y la verdad ya se siente cómodo trabajando ahí. Hasta yo me siento cómodo trabajando ahí", señaló.

Sobre la supuesta dificultad que tendrán los humoristas debido al estallido social, Paul aseguró que, "la gente dejó de asistir a actividades, ya sea culturales, artísticas y también de humor. Pero, la verdad, yo creo que el ser humano siempre necesita reír un poco para descomprimir las situaciones críticas y ahora es necesario por lo que estamos viviendo en el país", dijo.

Para luego agregar que no tiene pensado hacer muchas referencias a la crisis social, "la verdad, yo sé que tengo que estar al día con lo que está pasando y, bueno, estoy al día con lo que sucede con el estallido social, pero realmente no haría burla con lo que se ha sufrido. No podemos olvidar que hay familias que están sufriendo, jóvenes a los que les han quitado la vista y otros han muerto. Por lo mismo, yo no haría tanto humor con el estallido social".

'El Flaco' reveló que tampoco hará chistes con los políticos, "creo que como sociedad estamos cansados de los políticos. Tampoco los tocaría. Nosotros, que trabajamos en el humor, ya no queremos ni mirarlos, ya no están ni para el chiste", enfatizó.

A casi un mes del evento estival, Vásquez confía en que su espectáculo saldrá bien, "he aceptado e incorporado muchas sugerencias; por lo tanto, creo que la rutina va a funcionar", cerró.

PURANOTICIA