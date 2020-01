Patricio Achurra hizo una curiosa explicación tras mandar a callar a Marcela Vacarezza

La argumentación del experimentado actor no dejó conformes a los seguidores de la ex panelista de «Buenos días a todos».

Luego de que el pasado martes, el Consejo de Rectores decidiera suspender la PSU de Historia a nivel nacional debido a la filtración de esta en redes sociales, Marcela Vacarezza descargó toda su rabia por lo sucedido.

"O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese 'estallido social' y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese 'pueblo' que se supone que tanto quieren", partió diciendo a través de Twitter.

Y en otro mensaje la ex panelista de «Buenos días a todos» escribió. "Una izquierda sin líderes, un gobierno sin timón...No hay diálogo, no hay acuerdos, no se QUIERE buscar el entendimiento. Nos fuimos a la mierda. Y perdón por la palabra, pero estoy triste".

La opinión de la comunicadora recibió múltiples comentarios, en favor y en contra, pero uno se llevó la atención, fue el tuiteo del actor Patricio Achurra, quien mandó a callar a Vacarezza.

"¡Marcela, mejor cállate!", escribió. Esto provocó que los usuarios y seguidores de la esposa de Rafael Araneda tildaran al artista de misógino, mal educado, intolerante y machista, entre otros.

Pero luego de la polémica, Achurra explicó su tuit, luego de que su colega Renato Munster le pidiera "moderar el tono".

"Patricio, con el cariño y el respeto que te tengo, te sugiero que moderes el tono. Podemos disentir naturalmente pero si nos agredimos, vamos a extremar la polarización en la que estamos ahogados", escribió el integrante de «Amor a la Catalán», que recibió la siguiente respuesta de Patricio.

"Estimado Renato, aquí ha habido una confusión. Mi comentario de 'mejor cállate Marcela' era referido a la ministra Marcela Cubillos, y sus afanes contra la Educación Cubillos. Respecto de Marcela Vacarezza, no tengo opinión sobre sus dichos, que son fuera de la política", aseguró.

Pero la explicación de Achurra no dejó conformes a los tuiteros, que nuevamente fueron a la carga contra él, ya que señalan que quiso arreglar la situación y la empeoró.

"Ya la embarró y mostró su verdadera cara...de hombres es pedir disculpas...y es de cobardes no asumir", "Esto se llama : "pateando pal corner" y "asuma mejor antes de responder tonteras", fueron algunos de los comentarios que recibió su explicación.

