Patricio Achurra fue duramente criticado por mandar a callar a Marcela Vacarezza

El experimentado actor hizo un breve comentario a la opinión de la ex panelista de «Buenos días a todos» quien descargó su furia tras la suspensión de la PSU de Historia.

Este martes, el Consejo de Rectores decidió suspender la PSU de Historia a nivel nacional debido a la filtración de esta en redes sociales.

Sobre esta decisión y por todo lo que ha pasado durante los pasados días, Marcela Vacarezza descargó toda su furia en redes sociales.

"O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese 'estallido social' y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese 'pueblo' que se supone que tanto quieren", publicó en un primer tuit.

En el siguiente, la ex panelista de «Buenos días a todos» apuntó a los políticos. "Una izquierda sin líderes, un gobierno sin timón...No hay diálogo, no hay acuerdos, no se QUIERE buscar el entendimiento. Nos fuimos a la mierda. Y perdón por la palabra, pero estoy triste", escribió.

Finalmente, en otro mensaje en su cuenta de Twitter, la comunicadora señaló que comenzó a bloquer a quienes insultan. "Y vamos bloqueando no más. Porque si no piensas como el otro eres 'tonta', 'estúpida', 'no entiendes la realidad, vives en una burbuja', 'NO tienes DERECHO a opinar', 'ándate a vivir a otro lado', etc, etc. Triste", cerró.

La ex panelista de «Buenos días a todos» recibió muchos comentarios, en apoyo y otros tantos en despabrobación, pero uno que se llevó toda la atención fue un mensaje del actor Patricio Achurra.

El experimentado artista escribió un corto texto, en respuesta a los dichos de Marcela, el que fue tildado de machista. "¡Marcela, mejor cállate!", publicó.

Esto provocó que usuarios de Twitter y seguidores de la esposa de Rafael Araneda tildaran al interprete de "misógino", "intolerante", "mal educado", entre otros.

Pero lejos de quedarse callada, Vacarezza respondió a los dichos de Achurra. "Y yo que lo admiro como actor. No pensé que fuera así ¿Solo pueden opinar los que piensan como usted quiere que piensen? No me siga entonces. Es más fácil", sostuvo.

Esto provocó que el actor estuviese por largas horas como una de las tendencias en la red social del pajarito.

