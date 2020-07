Patricia Maldonado y Catalina Pulido desatan nueva polémica por dichos contra Daniela Vega

El hecho protagonizado por «Las Indombables» generó una ola de críticas en Twitter, lugar donde cientos salieron en defensa de la protagonista de «Una mujer fantástica».

«Las Indombables», webshow emitido vía YouTube por Catalina Pulido, Claudia Schmidt y Patricia Maldonado, sigue generando polémica a partir de sus conversaciones, las que han sido duramente cuestionadas a través de redes sociales.

Esto tras nuevamente realizar ácidos comentarios contra la protagonista de la película ganadora del Oscar "Una mujer fantástica", Daniela Vega.

En la conversación se puede apreciar cómo Pulido habló de "heterofobia" y Maldonado hizo referencias a la biología de la artista.

"Yo siento que hay una heterofobia (...) yo no me siento en igualdad de condiciones, porque resulta que yo he sido muchas veces descalificadas por homosexuales cuando yo no soy homofóbica", dijo la actriz.

"Discúlpenme por ser heterosexual, perdón por ser una persona tan rara de que me gusten los hombres", agregó la actriz.

Por su parte, Maldonado expresó que, "perdón por haber dicho yo, que el caballero que ganó una película con el Oscar que se llama 'Daniel Vega' es hombre. Que quiera ser mujer que haga lo que quiera, ya es un hombre grande, pero él tiene próstata, es hombre. Nunca va a tener conductos mamarios, una menstruación, una menopausia, porque es hombre".

"Yo no tenía idea que era una falta de respeto en Chile, me vengo a enterar casi a los 70 años que decirle hombre a un hombre era una falta de respeto. Así es que váyanse con mucho cuidado ustedes cuando yo les diga mujeres. Díganme si quieren que les diga mujeres o no, porque o si no prefiero no decirle nada", agregó la cantante.

"Prefiero que me digas plátano. ¿Me puedes decir plátano? Por favor... Prefiero ser un plátano" (risas), expresó Catalina Pulido.

Todos estos comentarios provocaron la furia de diversos usuarios de Twitter, quienes dejaron en manifiesto su descontento.

