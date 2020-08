Patricia Maldonado y caso 'Nano' Calderón: "Ninguna mamá desea que un hijo pase por esto"

La ex panelista del matinal «Mucho Gusto» confesó que se reconcilió después de varios meses con Raquel Argandoña.

Por muchos meses la relación de amistad entre Patricia Maldonado y Raquel Argandoña estubo cortada, pero la actual situación de Nano, hijo de la ex alcaldesa de la comuna de Pelarco las volvió a unir.

Así lo dio a conocer la propia ex panelista de «Mucho Gusto» en su programa «Las Indomables», donde confesó que se reconcilió con el rostro de Canal 13, donde también se refirió a la situación que vive el joven que actualmente se encuentra en prisión preventiva tras atacar a su padre.

"Estamos todos muy impactados con lo que ha ocurrido en la familia Calderón Argandoña", comenzó diciendo, para luego agregar que "mi relación con Raquel Argandoña estaba cortada, pero le quiero informar que hoy estoy más cerca de ella que nunca", aseveró.

"Si bien es cierto estábamos distanciadas, mi cariño hacia ella sigue igual, y cuando una persona que ha sido amiga durante tantos años, lo está pasando mal, uno tiene que estar ahí", agregó.

Luego dio detalles de como se produjo este nuevo acercamiento. "Yo la llamé y le dije 'sí, estoy contigo y quiero siempre estar contigo, a la hora que sea, llámame'".

Sobre a situación de Nano, formalizado por parricidio frustrado manifestó que, "a mí me parece que este tema es muy grave, ninguna madre que se aprecie quiere ver salir a su hijo esposado. Yo me muero".

"Yo no estoy diciendo que lo que hizo ese chiquillo está bien, yo no estoy justificando ningún acto, pero me moriría", dijo emocionada.

"Me moriría diez veces de pena de ver a mi cabro en esas condiciones, no me gustaría, es una pena que esta familia haya terminado en estas condiciones", agregó.

Sobre los supuestos errores en la formación de Nano, Maldonado dijo que "yo no voy a entrar a juzgar en la crianza, ni si lo hicieron bien, ni si lo hicieron mal. No amiga, ninguna mamá desea que un hijo pase por esto".

Finalmente manifestó que "sí, siento el dolor de ella, me duele el estómago cuando prendo la televisión en la mañana, porque yo me pongo en su lugar como madre", cerró.

