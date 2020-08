Patricia Maldonado se lanzó contra Daniel Matamala y lo tildó de "zurdo" y "marxista"

La ex panelista de «Mucho Gusto» cuestionó al periodista por el regreso de «Tolerancia Cero» diciendo que “no es objetivo”.

Patricia Maldonado vuelve a estar en el ojo de la polémica tras criticar al periodista Daniel Matamala en el programa que lidera vía YouTube llamado «Las Indomables».

La ex panelista de «Mucho Gusto» manifestó su opinión bajo el contexto del regreso a pantalla de «Tolerancia Cero», en donde el profesional es panelista.

Catalina Pulido comenzó hablando del tema asegurando que el rostro de Chilevisión y CNN Chile la mayoría de las veces es "muy vehemente".

Ante esto, la cantante interrumpió y afirmó que "él es zurdo, no vehemente. Él es marxista, hablemos las cosas cómo son. Es marxista y punto... y cuando alguien tiene el marxismo metido hasta no sé dónde, no es objetivo", aseguró Maldonado.

Finalmente, la comunicadora señaló que debido a esto, Matamala nunca será objetivo, en tanto Pulido indicó que "los marxistas son vehementes".

