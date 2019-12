Patricia Maldonado reveló por qué Raquel Argandoña no forma parte de su café concert

La "congelada" panelista de «Mucho gusto» descartó enemistad con la integrante de «Bienvenidos» de Canal 13.

En enero próximo, Patricia Maldonado volverá a presentar su café concert «Las Viejas Juliás» pero ahora sin Raquel Argandoña.

Sobre esto se refirió la propia cantante, quien aseguró que la decisión no la tomó por un supuesto quiebre con la panelista de «Bienvenidos».

"Con la Raquel no ha pasado nada...La gente piensa que una cuando no trabaja con la persona está en mala. Yo no puedo tener una persona toda la vida en el escenario, a no ser que hagamos sociedad o hagamos un dúo como la Vicky y la Gaby, que ninguna otra podía hacer el personaje. Esta nueva obra la hice desde un comienzo sola, hasta pensé en un monólogo, pero después me arrepentí. Está todo bien con Raquel, además que ella está dedicada a sus viajes", partió diciendo Paty a La Cuarta.

En el espectáculo «Las Viejas Juliás, fin a la era del hielo», estará acompañada por la doctora María Luisa Cordero y Catalina Pulido y reflejará los meses que ha estado "congelada" por Mega.

Sobre su contrato con la señal televisiva, Maldonado dijo que volverá a la pantalla cuando "lo decida" el equipo.

"Yo quiero volver a lo mío, que son las tablas. A la televisión lo haré cuando el equipo decida. Me dijeron esperemos Patricia, dije perfecto. Estoy tranquila. Si no estoy en la televisión no me voy a morir".

Pero la separación con Raquel no sólo se dio en el café concert, sino también en su programa radial «Sin límite», en radio Agricultura, donde ahora tendrá como compañera a Claudia Schmidt, ex panelista de «Intrusos» de La Red.

"Con Raquel renunciamos en agosto a la radio, porque ella tenía muchos viajes y, a raíz de eso, yo tenía que quedarme grabando para cumplir los días que ella no estuviera, lo cual me cansaba. Grabamos hasta el 31 de septiembre. Después nos pidieron volver, pero entre medio pasó la debacle y encontramos que no era el momento para seguir. Nuevamente renunciamos las dos y de común acuerdo", cerró.

