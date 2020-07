Patricia Maldonado reafirma dichos contra Daniela Vega: "Seguirá siendo hombre hasta que se muera"

"Yo hice un comentario hace como tres o cuatro semanas atrás, y que lo sostengo y lo voy a sostener hasta el día en que me muera", indicó la cantante en su programa vía YouTube.

Patricia Maldonado causó polémica hace algunas semanas tras fuertes críticas en contra de la actriz Daniela Vega, justo en el momento en que se iba a estrenar la nueva serie chilena de Amazon Prime Video, titulada «La Jauría».

En el programa de YouTube «Las Indomables», junto a Claudia Schmidt y Catalina Pulido, la ex panelista del matinal de Mega aseguró que la actriz "no es mujer".

"No me metan cosas en la cabeza, porque si no me las metieron cuando tenía 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ¿ustedes creen que a mí me van a meter el cuchuflí en el ojo a los 70? No sean hue'ones (sic)", lanzó Maldonado.

Luego, insistió en que "yo lo digo responsablemente y no estoy ofendiendo ni le estoy diciendo nada que no sea cierto: la señorita Vega, aunque tenga documentación de mujer, es hombre".

También sostuvo que "yo sé que esta hue'á (sic) va a repercutir, me da lo mismo, me importa un cuchuflí, porque lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico".

Por último, la ex cantante argumentó sus dichos indicando que Daniela Vega "nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca va le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste".

Y en el mismo espacio que conduce en la citada red social, la comunicadora reafirmó sus dichos.

"Yo hice un comentario hace como tres o cuatro semanas atrás, y que lo sostengo y lo voy a sostener hasta el día en que me muera, diciendo que la actriz o el actor, Daniela Vega... Yo no lo hice con el ánimo de ofender ni nada. A mí me parece que cuando tú dices que es un traficante o un tal por cual, un hijo de... Para mí eso es ofender", señaló.

Luego insistió en que "va a seguir siendo hombre hasta el día en que se muera. Nunca va a poder tener una menstruación, nunca va a tener una menopausia, no tiene conductos mamarios, no tiene ovarios, no tiene útero... En fin, próstata. Y mientras él viva va a seguir siendo hombre porque tiene próstata, no hay cambio ahí. Aunque se opere, se corte los genitales, se haga una vagina, va a ser hombre", agregó.

Por último, aseguró que tras sus primeras declaraciones, recibió múltiples críticas, incluso amenazas de muerte. "Obviamente cuando la prensa lo publicó, lo hizo bastante mal intencionada. Eso no es un ataque, entonces las redes sociales empezaron... Incluso hubo uno por ahí que dice 'si tuviera la posibilidad te lleno de plomo'. Yo he sido amenazada muchas veces así que a mí no me entran balas", sentenció.

