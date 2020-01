Paty Maldonado prepara libro con "consecuencias políticas y televisivas"

La "congelada" panelista de «Mucho Gusto» de Mega reveló en una entrevista que "conoce muchas cosas".

Desde el inicio del estallido social en Chile el 18 de octubre del año pasado, es que Patricia Maldonado no volvió a la pantalla de Mega y pasó a estar "congelada" en el matinal «Mucho Gusto».

Y sobre este alejamiento de la televisión se refirió la cantante, en conversación con La Cuarta, donde aseguró que la televisión es como una "droga".

"La televisión es como una pequeña droga y me drogué con ella por muchos años. Sin embargo, tomé la decisión de rehabilitarme y en eso estoy", comenzó diciendo.

Luego comentó que está dispuesta a volver a la pantalla, pero con otro tipo de programa, "ya sea un programa nocturno, de entretención, donde tenga que trabajar sólo cuatro veces al mes y el resto dedicarme a mis café concert".

Pero de igual manera sostiene que si regresa o no a la televisión estará "feliz. Y si no, también. El mundo sigue igual y nada se detiene. Soy una mujer activa no he parado en estos meses".

Paty confesó que debido al tiempo que tiene en la mañana, "aprendí a ver series y veo Netflix. Antes no tenía idea, para mí no existían. Te juro que la vida me cambió".

Programas chilenos no ve, "porque es lo mismo siempre (...) en un país debe haber blanco y negro. No puede ser que la TV marque una sola línea. Yo no estoy en la televisión para hablar de política. Nunca ocupé una pantalla para hablar de eso".

Maldonado confesó que también está escribiendo un libro que "traerá consecuencias políticas, no sólo de un sector. También tendrá repercusiones televisivas porque conozco muchas cosas...", aseguró.

Finalmente, complementó que la obra "no es un libro de delatar, sino de contar cosas. Quizás no vayan las historias con nombre y apellido, pero se darán cuenta quiénes son. Mi idea es contar mi vida", cerró.

