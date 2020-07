Patricia Maldonado: "Piñera va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes"

La comunicadora realizó una dura crítica al mandatario, luego de que el senador Alejandro Navarro advirtiera de que podría producirse un nuevo estallido social si el Ejecutivo vetaba el proyecto del retiro del 10%.

Patricia Maldonado realizó una dura crítica al presidente Sebastián Piñera, esto luego de que el senador Alejandro Navarro advirtiera de que podría producirse un nuevo estallido social si el Ejecutivo vetaba el proyecto del retiro del 10%.

¿Sabe por qué un individuo de esta categoría como Navarro lo amenaza? Con todo respeto se lo digo: porque usted no tuvo los pantalones desde el comienzo para parar a esta chusma inconsciente. Usted no tuvo los pantalones, el coraje y carácter", comenzó diciendo la cantante en su programa «Las Indomables».

"Hoy día usted está totalmente desarticulado, señor Presidente, porque les aguantó todo lo que ellos han querido. ¿Usted pensó que al aguantarle todo pasaría a la historia como un excelente Presidente de la República? Se equivocó", agregó.

"Usted va a pasar a la historia, sí, como uno de los peores presidentes que hemos tenido junto con Salvador Allende, que fue lo peor que le pudo pasar a este país", apuntó con molestia Maldonado.

Pero la comunicadora no terminó ahi, y aseguró que el mandatario "va a pasar a la historia como un hombre sin carácter (...) Usted ha tenido la culpa, no se puede estar bien con Dios y con el diablo, señor Presidente. En la vida hay que tener una línea, línea que usted no ha tenido hasta el momento", dijo.

Cabe señalar que la ex integrante del matinal «Mucho Gusto» indicó que los asesores de Piñera son "sus peores enemigos" y que no hay respeto por su Gobierno.

"Yo no estoy de acuerdo con la amenaza que le hizo el senador (Navarro), eso no se le hace a ningún presidente del mundo, pero usted ha sido el culpable", cerró.

