Patricia Maldonado criticó con todo a rostros de la TV: "Me provoca náuseas..."

La "congelada" panelista de «Mucho gusto» calificó de "populismo barato" la actitud de algunos animadores durante el estallido social.

Desde que se produjo el estallido social que atraviesa el país, Patricia Maldonado no volvió a aparecer en la pantalla de Mega.

Y sobre esto se refirió la "congelada" panelista de «Mucho gusto», quien aseguró que su ausencia en el matinal se debe a la crisis social.

"Yo creo que es por lo que está ocurriendo, están esperando que las aguas se calmen... Yo jamás he ocupado la pantalla de la TV para hacer un panfleto político, porque encuentro que es una mariconada cuando tú usas una cámara; los matinales no son para eso", comenzó diciendo a Publimetro.

La cantante afirmó que no ha sido despedida del canal privado, "a mí no me han echado, no hay un motivo para que me echen, no he trasgredido jamás la línea editorial, nunca le he faltado el respeto a ningún ejecutivo ni a un colega", dijo.

Tras hablar sobre su situación personal, se fue con todo en contra contra los matinales, los animadores de la televisión chilena y también humoristas.

"Cuándo se coludieron las farmacias para estafar a la gente pobre, yo no vi a ningún animador de televisión, a ningún diputado, senador o ministro con los suficientes 'huevos' parado frente a una farmacia con un cartel reclamando; yo lo puse en café concert y la gente se paraba a aplaudir", sostuvo.

"Escuché a un humorista que va a Viña diciendo 'quiero donar la mitad de mi sueldo'... ¿Por qué no lo dio antes? Escuché a una animadora diciendo: 'Yo quiero compartir mi sueldo' y ¿y por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quien tengo que ayudar. Que bondadoso repartir el sueldo. Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV. Y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de náuseas. Los animadores, panelistas, son tan cultos, todos hablan de la constitución y no han leído ni un párrafo, hablan de los cambios y les importa un comino", agregó.

También tuvo palabras para su supuesto quiebre en la amistad con Raquel Argandoña, quien no fue incluida en la nueva temporada del café concert, «Las Viejas Juliás».

"Ella tomó su camino y yo el mío, cada una con rumbos distintos y es legítimo. Ella tiene mucho trabajo, yo no tengo tanto, pero si estoy muy ocupada", aseguró.

Finalmente, Maldonado adelantó que tras el 31 de diciembre no seguirá en la televisión ya que tiene otros planes.

"No llegaré a ningún arreglo porque quiero hacer otras cosas, quiero vivir un tiempo fuera. Mi idea es estar seis meses en Chile y seis meses en Miami. Eso lo planifiqué todo el año pasado", cerró.

