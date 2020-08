Patricia Maldonado criticó campaña de Don Francisco: "Terminemos con el cuentito ese de colaborar"

La opinóloga expresó que "no es el momento" para realizar el evento benéfico llamado «Vamos Chilenos» debido a la crisis económica por la pandemia del Covid-19.

Patricia Maldonado nuevamente genera polémica en su programa «Las Indomables» que transmite a través de YouTube en compañía de Catalina Pulido.

Esta vez está en el ojo del huracán tras dar a conocer su opinión respecto a la nueva campaña solidaria que liderará Don Francisco durante el 18 y 19 de septiembre llamada «Vamos Chilenos».

La primera en dar su parecer respecto al evento fue la actriz quien dijo, "Chile entero está hasta la 'tusa'", en relación a los problemas económicos como consecuencia de la pandemia.

Para luego agregar que "yo siento que otras veces se ha podido hacer porque el país ha estado mejor".

Luego vino el turno de la ex panelista de «Mucho Gusto», que fiel a su estilo cuestionó la campaña benéfica. "Ya paren la huea... ya paren. O la Teletón o que apoyemos (sic)", dijo con evidente molestia. "¿Sabes lo que pasa? Que no está el país en condiciones", agregó.

"Terminemos con el cuentito ese de que colaboremos. No podemos, no está el país en condiciones. Si usted quiere colaborar, colabore con su familia, con un amigo, con un vecino que necesite. Ahí estoy de acuerdo", argumentó su posición.

"Pero ya para cuando es la Teletón, cuando viene un diluvio, vamos juntando plata para comprar casas... no está la harina para torta. Hay casi un millón de personas sin trabajo. ¿Cómo va a colaborar esa gente si no tienen para ellos? No me parece el momento", planteó la cantante, para luego cerrar haciendo un llamado a Mario Kreutzberger. "Don Francisco no, por favor, no es el momento", cerró.

Por su parte Pulido, junto con encontrarle la razón, señaló que la campaña "es un poco populista" argumentando que "antes no estaba la escoba que está hoy en día".

PURANOTICIA