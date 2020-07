Patricia Maldonado confirmó que Claudia Schmidt "dio un paso al lado" en «Las Indomables»

La cantante confirmó que la uruguaya deja el espacio tras un tenso momento que se vivió en el capítulo del pasado viernes.

El pasado viernes se vivió un tenso momento en «Las Indomables», programa vía YouTube que comanda Patricia Maldonado junto a Catalina y Claudia Schmidt, quien abandonó abruptamente la transmisión.

Esto ocurrió cuando se encontraban leyendo comentarios del público, momento en que la uruguaya quiso hacer un comentario sobre el matinal de Mega, en contexto del polémico episodio protagonizado por José Miguel Viñuela.

"Yo creo que se trataron de adaptar a la realidad y se olvidaron de que...", alcanzó a decir la uruguaya antes de ser interrumpida por Maldonado, que sobre las palabras de la expanelista de «Intrusos» dijo "¿sigamos saludando?".

Pero el momento no quedó ahí, y la tensión se incrementó cuando Claudia reprochó a la cantante señalándole, "Paty, no me cortes cuando estoy hablando porque también me gusta dar mi opinión", dijo.

Como Maldonado hizo caso omiso del pedido de Schmidt, la ex modelo se molestó aún más y decidió abandonar el programa diciendo "ya chao".

Tras esto, la ex opinóloga decidió renunciar al espacio, lo que fue confirmado por la propia Maldonado.

"Claudia Schmidt no va a estar con nosotros, ella dio un paso al lado, legítimo porque en este canal a nadie se le tiene a la fuerza, muy por el contrario", expresó.

"Lamentamos que la Claudia no continúe con nosotros, ella fue un muy buen aporte durante el tiempo. Yo hice un proyecto con ella en la Radio Agricultura junto con la Cata, nos fue muy bien", agregó.

Por último, aclaró que "aquí nadie ha peleado con nadie, solo que ella tomó la decisión y es legítima. Ella puede hacer lo que quiera".

"Por lo tanto, le deseamos que le vaya estupendo, que le vaya el descueve en cualquier proyecto que ella inicie le deseamos mucho éxito a Claudia Schmidt", finalizó.

