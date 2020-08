Pato Frez contó que una conductora del «Buenos días a todos» le daba "miedo"

El emblemático locutor habló con el matinal sobre su lucha contra el Covid-19, al cual le ganó en medio de su tratamiento por el cáncer de hígado que lo aqueja.

Patricio Frez regresó como invitado y de manera virtual a «Buenos días a todos» donde habló de diversos temas entre los que se encuentran su contagio de Covid-19 y a su cáncer al higado.

La icónica voz en off del matinal mencionó que no sabe cómo se contagio del virus y sobre el cáncer que lo aqueja reconoció que lo tiene desahuciado.

"Me sacaron de la quimio porque mi hígado está trabajando en un porcentaje muy bajo. Confío en que estaré hasta que Dios quiera", dijo.

Pato también se refirió a su relación de pareja con Lilian Sielfedl, admitiendo que le gustaría casarse con la mujer que no ha visto hace seis meses.

"Me encantaría casarme de nuevo. Tenemos una conversación pendiente, la última vez fue el 19 de diciembre, después ella viajó a Alemania. Nos queremos y apoyamos mucho. Ella me ha apuntalado mucho", manifestó.

El locutor confesó que no hay fecha posible para una boda, pero que sí "le encantaría" casarse, pero que primero "hay que superar ciertas situaciones".

El locutor tuvo la oportunidad de recordar algunos momentos que vivió en el emblemático programa de TVN, como su primer día y las humoradas de un joven Felipe Camiroaga.

Además, reveló que conversó con la ex animadora del espacio, Margot Kahl, de quien hace algunos años confesó que era su amor platónico. "Me dijo que le dio 'vergüenza' que lo contara, pero no estaba molesta", aseguró.

Sobre su conductora preferida, Pato mencionó, "no tengo dudas, sin desmerecer al resto, pero tengo un gran cariño por Margot Kahl. Y profesionalmente hablando la Karen Doggenweiler, nos moríamos de la risa", aseveró.

Finalmente, sorprendió dando a conocer que una de las animadoras, Tati Pena, le daba miedo. "Le tenía un poco de miedo, en el buen sentido. Era muy seria, muy matea para sus cosas, no la pillabas nunca, porque era muy estudiosa", explicó.

"Intentaba meterme haciéndome el amoroso cuando estaba embarazada, pero tenía un poco de miedo, porque era seria", cerró.

