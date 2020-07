"Par de huev...": Raquel Argandoña respondió con todo a pitanza de Kramer y Saavedra

La panelista de «Bienvenidos» fue la nueva víctima de las pitanzas que hacen el imitador y el periodista en su programa «Socios».

En un nuevo capítulo de «Socios», Francisco Saavedra y Stefan Kramer realizaron una nueva pitanza a un famoso del espectáculo chileno.

En esta ocasión, el periodista y el imitador tuvieron como blanco de la broma a Raquel Argandoña, a quien llamaron para asegurarle que tenían una comprometedoras fotos de ella junto a su pareja.

"¿Quién te dio mi número? Porque este es privado", le señaló la panelista de «Bienvenidos». "Usted sabe que en los medios todos tenemos los números...", le dijo Saavedra quien se hizo pasar por un periodista de LUN. "No me mientas, dime quién te lo dio o te voy a cortar", insistió la comunicadora.

Pero luego la figura de Canal 13 sorprendió a los conductores del espacio con una sincera respuesta sobre las fotos.

"Ya, ¿y cuál es el problema? Si me veo bien, pónla en la portada, huevón, si no, no. Si estoy en mi casa hago el amor donde yo quiera", asegúro Raquel.

"Sabís qué ándate a la mierda, la verdad es que parece que con la cuarentena no tenís nada que hacer", agregó Argandoña quien luego cortó la llamada.

Pero inmediatamente llamaron y ahora Kramer se hizo pasar por Don Francisco. "Hola Raquel ¿cómo estás?, te habla Mario", dijo el imitador.

Pero la ex alcaldesa se percató de que era una broma y sin filtró contestó. "¿Por qué no te vas a la mierda?, No me llamas para la Teletón y me vas a llamar para la casa (...) Sígueme hueviando y me las vas a pagar".

Tras finalizar la llamada, ambos conductores del espacio le enviaron un audio de WhatsApp para disculparse, para luego contactarse directamente con ella para confesarle la pitanza.

"¿Fuistes tu, mierda? (...) Par de huevones... Oye, agradece que no te mandé a la mierda. ¿Me tienes al aire?", dijo.

Ante esto el animador le dijo que la estaban escuchando 12.500 personas y que sus garabatos habían salido al aire. "¿Me estás hue...? Yo soy una lady no digo garabatos", dijo Raquel entre risas.

MIRA ACÁ LA PITANZA:

