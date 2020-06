Paola Volpato anunció que su hermano médico contrajo el Covid-19

La reconocida actriz reconoció que su hermano está en cuarentena y en buen estado de salud.

La actriz Paola Volpato actualmente es parte del elenco de «Historias de Cuarentena» de Mega, en la ficción interpreta a una enfermera de una UCI en plena pandemia por el Covid-19.

Pero en la vida real también está viviendo un episodio cercano con la enfermedad, ya que su hermano dio positivo al test por coronavirus.

En conversación con Las Últimas Noticias, la artista contó que su hermano médico está contagiado. pero en buen estado de salud.

"Está bien, obviamente en cuarentena. Tienen un problema de olfato tremendo él y su mujer. Al parecer, eso es muy bueno, porque quiere decir que el virus se concentra en el sistema olfativo y no entra a los pulmones", comenzó relatando.

"Ha sido tremendo: 'tengo un sentido menos' me dice mi hermano. Preparan la comida y no tienen idea del sabor, no saben si la leche está mala o buena y podrían comerse una manzana o una cebolla sin notar la diferencia. Ojalá incorporemos ese tema en algún capítulo (de la serie)", agregó.

Bajo ese contexto, Volpato sostuvo que a la hora de armar su personaje se han inspirado en su familia ya que su padre también es médico y su mamá es enfermera.

"Tengo ese tema en el cuerpo porque mi papá es médico y mi mamá enfermera, de la salud pública además. Mi hermano, mi hermana y una sobrina que también es médico han sido un aporte para que el contenido sea más verosímil, como el otro día que tenía que buscar una razón para un ataque de pánico del personaje y les pregunté. Si podemos, de ese modo, ser más realistas y hablar de cosas que existen, genial"", expresó.

