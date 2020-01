Pancho Saavedra y posible boicot al Festival de Las Condes: "No me parece prudente"

Este viernes desde las 22:00 hora se llevará a cabo una nueva versión del evento comunal gratuito.

Este viernes, se llevará a cabo una nueva versión del Festival de Las Condes, que en esta oportunidad será un evento de sólo un día y contará con la presentación estelar de Paloma Mami, José Luis el "Puma" Rodríguez y CNCO y la comediante Belen Mora, "Belenaza".

El evento gratuito será animado por Francisco Saavedra, pero ahora sin la compañía de Tonka Tomicic y a través de redes sociales, el conductor de «Lugares que hablan» se refirió al evento escribiendo, "con todo sino para qué".

Esta frase recibió el comentario de una usuaria de Twitter, quien aseguró que, "habrá un coro muy bonito en el público. Como en todo evento hoy en día", haciendo alusión a una posible 'funa'.

Pero Pancho no se quedó atrás y respondió con todo a la mujer, "no tengo ningún problema, pero sabes, la música y cualquier manifestación artística nunca debe desaparecer, son más de 300 personas tras este festival y tratar de boicotear no me parece prudente, la música debe ir de la mano con los cambios que Chile necesita", dijo el comunicador.

En tanto, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, advirtió que las personas que retiraron sus entradas deben registrar a sus acompañantes con el rut ya que "ahora estamos extremando las medidas de seguridad, si ese rut no está inscrito no va a poder entrar", afirmó según recoge La Cuarta.

PURANOTICIA