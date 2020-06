Pancho Saavedra relató su duro fin de semana en cuarentena: "Lloré como cabro chico"

El animador de Canal 13 reveló que pasó un duro fin de semana alejado de sus seres queridos.

Francisco Saavedra converso con Angélica Castro en el programa «Velvet al desayuno», el que se transmite vía Instagram Live.

El animador de Canal 13 reveló que cuando comenzó la cuarentena se encontraba en Curicó junto a su familia, pero que por trabajo tuvo que retornar a Santiago.

"Primero yo estaba en otra casa confinado en Curicó, con mi familia, y en un momento el canal me dijo que tenía que reemplazar a Amaro Gómez-Pablo que estaba con Covid, y al final no estaba con Covid y me tuve que quedar acá solo. El comedor de la casa lo transformé en un set de televisión".

Pero el úlitmo fin de semana fue especialmente duro para el comunicador, quien reconoció que "lloró como cabro chico".

"Este fin de semana fue duro, el viernes estaba desesperado por ir a ver a mi mamá, por darle un abrazo a mi abuela y no pude. Pensé en ir el sábado por el día, y dije: 'yo mismo estoy predicando que la gente se cuide y después me estoy disparando en los pies'", indicó.

"Y no fui, pero me dolía el alma. Lloré este fin de semana como nunca, como cabro chico, da miedo no volver a verlos. Yo los llamo todos los días, mi papá tiene que ir a trabajar, abrir la carnicería, que es de primera necesidad", agregó el animador de «Lugares que hablan».

Pancho manifestó que para distraerse medita y hace ejercicios. "Entre la meditación, hacer ejercicios, uno trata de salirse de esta pesadilla que estamos viviendo, hay que buscarle un sentido. Si tienes ganas de tener hijos, tenlos, si tienes ganas de amar, ama, no esperas ni un segundo más para hacer las cosas que realmente te van a hacer feliz. Nadie tiene la vida comprada, hoy la plata no tiene valor. Hoy la gran lección es que hay que abrazar más, estar más, que no te dé flojera ir a ver a tus papás. Vamos con todo y después de esto, si sobrevivimos, tenemos que salir adelante", afirmó.

