Pancho Saavedra confesó uno de sus deseos más íntimos: quiere agrandar la familia

El animador de «Lugares que hablan» admitió que luego de casarse se incrementaron sus deseos de ser padre.

Francisco Saavedra sorprendió al anunciar uno de sus deseos más íntimos, el animador de «Lugares que hablan» que quiere agrandar su familia.

Esto lo anunció en el último capítulo de «Mentiras Verdaderas», en donde confesó que quiere ser padre, tras reflexionar sobre la buena relación que mantiene con su progenitor.

"La relación con mi papá es muy buena, muy buena, él me apaña, yo lo apaño... Hubo un momento en la vida, que hubo como un punto de inflexión que es cuando me casé, cuando yo también me saqué una mochila y le dije papá me voy a casar, estoy es lo que hay. Mi papá me abrazó, me contuvo, me quiso", dijo Pancho.

Pero luego aclaró que quiere ser papá cuando las cosas en Chile "sean mucho más fáciles", "Me dan muchas granas, tengo 42 años y yo quiero ser papá. Pero voy a poder ser papá cuando en este país las cosas sean mucho más fáciles", complementó.

Finalmente, el comunicador criticó las complicaciones que viven las parejas homoparentales al momento de adpotar, "la adopción es un tema tremendamente complicado. Yo no sé qué está esperando el Estado para poder modificar eso. Prefieren ver a los niños del Sename encerrados, sufriendo. Hay un nivel de suicidios que es bastante grande, entonces prefieren eso ante de que los niños y niñas estén en hogares felices, es muy fuerte", cerró.

PURANOTICIA