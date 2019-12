Pancho Saavedra asume momentáneamente la conducción de «Sigamos de largo»

El periodista asumirá por un par de días este rol ante las vacaciones de Sergio Lagos y la enfermedad de Francisca García-Huidobro.

El programa nocturno de Canal 13, «Sigamos de largo» tendrá un nuevo animador por toda esta semana, tras la enfermedad de Francisca García-Huidobro y las vacaciones de Sergio Lagos.

El elegido para reemplazar a estos dos rostros fuertes de la señal fue Pancho Saavedra, que dejará por algunos días las grabaciones de «Lugares que hablan» y «Contra viento y marea».

Cabe recordar que la ex animadora de «Primer plano» se encuentra internada en clínica Alemana por una insuficiencia renal, por lo que Maly Jorquiera estaría sola en el programa.

Sobre esto se refirió el periodista quien en conversación con el diario La Hora señaló sobre este desafío que. "Es probarme en algo distinto, lo pasé bien, me gustó volver a hacer una entrevista como la que hice hoy día (ayer) con Nicole Moreno. Me acordé de los íntimos que hicimos hace mucho tiempo y que me permitieron de alguna manera, lo digo con el debido respeto, pasar del mundo de la farándula, y ella se mandó una declaraciones más o menos, así que estoy feliz", comenzó diciendo.

Luego agregó en tono de broma y dejando claro que no le aserruchará el piso a nadie.

"Voy a reemplazar a la Fran, no es que venga a aserrucharle el piso a nadie, ni mucho menos, Sergio con la Fran y la Maly hacen una tripleta increíble, pero cuando tus compañeros te necesitan tal como yo los necesité en «Contra Viento y Marea», uno tiene que estar disponible. Me sentí bien, cómodo, relajado. Un poco nervioso, pero tenía que ver con que era la primera vez ¿quién no se pone nervioso la primera vez? Jajajá", cerró.

PURANOTICIA