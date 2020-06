Pamela Díaz no hará más transmisiones 'entonada': "Hasta mi mamá me llamó para retarme"

"La Fiera" recordó la transmisión que hizo a través de Instagram Live con Jean-Philippe Cretton donde tomó algunas copas de vino de más.

Pamela Díaz junto a Jean-Phillipe Cretton realizaron días atrás una transmisión a través de Instagram Live, en donde a "La Fiera" se le vio bastante relajada e incluso tomando algunas copas de vino.

En aquella oportunidad la comunicadora se refirió a su supuesta relación con el también músico, donde confesó que "hay algo, pero no tan heavy", además de reconocer que estaba "curada" pero que daba lo mismo, ya que estaba en su casa y podía hacer lo que quisiera.

Pero de esto se arrepintió, ya que reveló que al día siguiente la retaron. "Ya no hago más transmisiones entonada", aseguró en conversación con La Cuarta.

"Me dio lata, después me llamó mucha gente. Igual lo pasé bien, pero hubo cosas que no me acordaba al día siguiente. Hasta mi mamá me llamó para retarme, jajajá", agregó.

Otras de las confesiones que hizo fue que, antes de la pandemia, estuvo a punto de operarse para no tener más hijos, ya que con los tres que tiene "es suficiente".

"Tengo 39 años y me quedan 23 para seguir trabajando y mantener a mi hija más chica. Es un desgaste heavy", se sinceró.

Y sobre su supuesta relación con Jean-Philippe, Pamela indicó que, "hay un tema de morbo de la prensa y la gente, porque nos llevamos bien, existe comunicación. Nos tocaba estar todo el día en el canal juntos, pero no hay nada. Sí tuvimos un coqueteo buena onda y nada más. Nunca nos besamos ni anduvimos de la mano", indicó.

Y sobre su futuro televisivo reconoció que se proyecta en un programa social, "hoy no me veo en un matinal. El año pasado pedí un programa de servicio y luego pasó todo esto", cerró.

