Pamela Díaz fue tajante al hablar sobre su futuro en CHV: "Creo que me echan"

En una conversación sostenida en el programa «Socias», realizado en Instagram por la comediante Daniela «Chiqui» Aguayo, Pamela Díaz se dio el tiempo de hablar sobre su futuro en la televisión.

Durante la instancia, la 'Fiera' afirmó que debido a la coyuntura no cree que estén las condiciones para proyectarse en un trabajo estable.

Tras esto, y comentando las ofertas de trabajo en la televisión, Pamela Díaz dijo sobre su actual situación que "no sé, no tengo idea, capaz que me echen, después de esto creo que me echan".

Finalmente, 'Chiqui' Aguayo comentó que en televisión actualmente sólo se están contratando periodistas para espacios informativos, a lo que la "Fiera" contestó: "pero amiga, soy una mujer letrada, hice matinales, informada, ¡cáchate!".

