Pamela Díaz contó que Manuel Neira le entregó un listado con las mujeres que le fue infiel

La comunicadora reveló que le pidió a su ex marido que anotara a todas las mujeres con las que le fue infiel en sus once años de matrimonio.

Pamela Díaz reveló información inédita sobre su extinto matrimonio con el ex futbolista Manuel Neira.

La "Fiera" contó en su programa «Socias» que su ex pareja la engañó en varias ocasiones durante los once años que estuvieron juntos y que incluso, 'Manolo' le hizo un listado con todas las mujeres con las que le fue infiel.

"Duré once años con él (...) Un día le digo ya después de terminar -ya llevábamos como un año separados- 'sabes que cada vez que yo voy a un evento me dicen que te agarraste a esta y a esta otra y yo como hue... poniéndole pestaña a todas las lindas y hablándoles. Entonces yo no estoy para esta cuestión, para quedar como idiota", comenzó relatando Pamela.

"Le dije: Dame una lista de todas las minas que te agarraste y con quienes me has cagado, si son famosas, para no estar con las mismas minas", agregó la comunicadora.

Y luego, con la siguiente confesión, sorprendió a las demás animadoras, Belén Mora y Begoña Basauri. "Puedes creer que el hueón llegó con la lista" dijo Díaz.

"Son seis minas conocidas", terminó contando Pamela, asegurando que una de ellas fue su "enemiga", Adriana Barrientos.

PURANOTICIA