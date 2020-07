Paloma Mami desata polémica con crítico mensaje a sus "imitadores"

Paloma Mami siempre está en la palestra por las canciones que publica, pero en las últimas horas lo hizo por una polémica historia que subió en su cuenta de Instagram.

Posando a la cámara, la joven cantante escribió un mensaje en inglés. "Diviértanse tratando de ser yo. Me causa gracia. Les doy mi bendición", partió diciendo la intérprete de «Goteo».

"Esa es mi cara cuando eres muy bonita y sabes que el precio que pagas por eso, es ser imitada. Pero, es genial porque estás en ese nivel de belleza donde te halaga incluso verlos intentar", cerró.

Por este mensaje donde increpa a sus "imitadores", la artista se convirtió en trendic tropic, e incluso sus seguidores se preguntaron para quienes iban dirigidos sus dichos.

Además, algunos cuestionaron que ella también se inspira en otros para crear su estilo.

REVISA ACÁ ALGUNAS REACCIONES:

que alguien le avise a la paloma mami que ella no inventó nada y que por lo menos yo hace tiempo me di cuenta como se apropia de la cultura negra a cagar como si nada, entonces no podi andar escribiendo hueas egocéntricas y bastantes faltas a la verdad sinceramente

Que paja la Paloma Mami, pq no me cae mal, la encuentro chora y talentosa, pero ya no estamos en el 2015 cuando te enojabai porque tenían tu misma ropa o peinados y bla bla, además ni siquiera impuso una moda wn, entonces que no se aweone y que siga sacando songs bacanes yera 💅🏻