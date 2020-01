Paloma Mami confiesa que sería un "sueño" cantar en el Festival de Viña

La joven cantante sostuvo que espera estar más preparada para así cantar en la Quinta Vergara.

Paloma Mami se encuentra en Chile ya que tiene dos shows agendados para este fin de semana, uno en el Festival de las Condes donde compartirá escenario con José Luis "Puma" Rodríguez, CNCO y la comediante Belén Mora. Luego se presentará en el Surfestival en Pichilemu donde es una de las artistas principales.

Y sobre sus proyectos musicales y su vida personal se refirió en conversación con La Cuarta, donde aseguró que está feliz por tener harta actividad durante el verano.

"Estoy muy feliz por tener esta oportunidad, encuentro bacán el compromiso ecológico que tiene este ("Surfestival"). Además, Pichilemu fue un lugar de relajación para mí desde chica, es muy especial para mi".

También tuvo palabras para el show que dará en la edición argentina de Lollapalooza. "Es un honor para mí representar a Chile por Latinoamérica, estoy muy ansiosa porque vi los shows de Argentina y son increíbles".

Luego reconoció que es un "sueño" ser parte alguna vez del Festival de Viña. "Es un sueño para los que queremos mostrar nuestro arte, especialmente para mí que soy chilena. Sería muy bonito (...) me gustaría estar en Viña y dar un show increíble", aseguró, para luego agregar que espera estar más preparada para presentarse en la Quinta Vergara.

La joven artista confirmó que está trabajando en lo que será su primer álbum, ya que hasta ahora solo ha lanzado singles. "Sólo puedo decir que estamos trabajando un disco, hay mucho trabajo de por medio y hay muchos productores".

Sobre la presencia de Ricky Martin en Viña 2020, solo tuvo alabanzas para el puertorriqueño, ya que señaló que "con eso es suficiente, con él estará increíble el festival".

De su situación sentimental, en especial de su relación con el modelo y cantante Gilberto Figueroa, conocido popularmente como Roa, aseguró a Las Últimas Noticias estar enamorada y que van a cumplir nueve meses como pareja.

Finalmente, sobre el supuesto silencio que guardó tras el estallido social, del cual recibió críticas, la artista lo negó.

"Yo creo que nunca estuve en silencio. En verdad me tardé como dos días (en publicar algo en redes sociales) y eso fue interpretado como silencio por parte de la gente, lo cual no entiendo por qué sería", sostuvo.

"Mi objetivo no es que la gente siempre sepa lo que pienso. No soy una persona que hable de religión ni de deportes. No todos van a saber de mi vida. Yo muestro lo que quiero mostrar y si quiero decir una cosa sobre lo que está pasando lo digo", cerró.

