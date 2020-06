Pablo Alborán confiesa que es gay: "Necesito ser un poquito más feliz"

Artista español también confesó que su declaración busca hacer "más fácil el camino a alguien" que pueda sentirse inseguro por contar abiertamente su orientación sexual.

A través de un video subido a sus redes sociales, el cantante español Pablo Alborán confesó que es homosexual, asegurando de paso que con esta declaración es "un poquito más feliz".

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual". Así comienza el mensaje del artista que estuvo presente en el Festival de Viña 2020, agregando que con esto busca "ser un poquito más feliz de lo que ya era".

"Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual", indicó Alborán, asegurando también que ya no tiene miedo a verbalizar esta situación.

El autor de «Solamente tú» y «Tu refugio», entre otras, explicó también que el hecho de ser gay nunca ha sido un problema ni en casa, ni en su familia, ni entre sus amigos, ni en Warner Music, la compañía para la que trabaja.

"Jamás me he sentido odiado o discriminado, ni que decepcionaba a alguien por ser yo", reflexionó, ya con su voz entrecortada, añadiendo que "desgraciadamente, hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy lo digo sin miedo".

Alborán también confesó que su declaración busca hacer "más fácil el camino a alguien" que pueda sentirse inseguro por contar abiertamente su orientación sexual.

"Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacerlo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público. Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. A vivir, que la vida se va", concluyó el músico español.

Ver esta publicación en Instagram 🙂 Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran) el 17 Jun, 2020 a las 4:30 PDT

PURANOTICIA