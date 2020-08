Óscar Garcés exige a Mega que le pague por repetición de reality

Ex chico reality indicó que se están emitiendo imágenes suyas sin su consentimiento, agregando que hay una parte monetaria que le interesa.

Al parecer, la repetición del programa «¿Volverías con tu ex?», por las pantallas de Mega, provocó la molestia de Óscar Garcés, uno de sus participantes, quien indicó que el uso de su imagen no coincide con su contrato.

Garcés afirmó al diario La Cuarta que "no coincide el contrato de ellos con el mío. En el que tengo dice que hasta el 2018 podían usar nuestras imágenes. Entonces, los llamé para pedirles su copia para comparar y se negaron".

"Si los papeles no coinciden, veremos qué ocurre, porque recién está todo en pañales. Con la denuncia que realicé en Instagram me contestaron que se comunicarían con mi abogado", enfatizó.

Al ser consultado sobre su molestia, Garcés comentó que "a mí me pagaron una vez e hice lo que hice en el espacio por lo mismo. Ahora lo vuelven a dar y no te pegan ni un llamado para avisarte. Sé lo que hice aparte, y no es muy bueno. No sé qué cosas a favor o en contra tendrá el que lo repitan".

Sobre lo que busca agregó que "no sé qué se pueda lograr, lo verá la abogada, pero creo que lo mínimo es que se me pague. Más encima, si están emitiendo imágenes mías sin los derechos, hay una parte monetaria que me interesa".

Al ser consultado sobre el uso que habría hecho del nombre del reality en una obra, Óscar Garcés dijo que "sí, se llama «¿Devolverías a tu ex?». Justamente, trata de lo que no se vio en el reality y será una obra de teatro comedia. La idea es estrenarla en septiembre y ya tenemos municipalidades interesadas. Así aprovecho el vuelito de que estén dando el programa en televisión abierta".

(Imagen: TVN)

PURANOTICIA