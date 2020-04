OMS anuncia festival vía streaming en tributo a los trabajadores de la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que realizará un festival de música vía streaming, en tributo a los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia del coronavirus.

El particular evento llamado «One World: Together At Home», que se llevará a cabo el sábado 18 de abril contará con la presencia, elegida por Lady Gaga, de Paul McCartney, Billie Eilish, Elton John, Maluma, Stevie Wonder, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, J Balvin, Eddie Vedder cantante de Pearl Jam, Chris Martin, vocalista de Coldplay y el actor Idris Elba, contagiado con Covid-19, entre otros.

"Mientras celebramos los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud comunitarios, «One World: Together At Home» pretende servir como fuente de inspiración y dar aliento en la lucha global para terminar con el Covid-19", dijo Hugh Evans, CEO de Global Citizen, fundación que realiza festivales gratuitos en Estados Unidos.

Además de los conciertos, en el evento se van a destacar las historias de los trabajadores de la salud y de las personas que han sido tratados por ellos.

⭕️ We’re excited to announce One World: #TogetherAtHome, a global broadcast on April 18, curated in collaboration with @LadyGaga and featuring your favorite artists and comedians — all in support of the @WHO and healthcare workers on the frontlines of the COVID-19 crisis. (1/7) pic.twitter.com/ZspKXtmd2V