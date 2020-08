¿Nuevo ciclo?: Buena acogida a «Mea Culpa» le abre el apetito a Carlos Pinto

Conductor del espacio reconoció que el ciclo de repeticiones "me ha hecho reflexionar profundamente sobre la potencia del programa y, por sobre todo, de su vigencia".

El mítico programa policial «Mea Culpa» ha vuelto a estar en la palestra, luego que TVN decidiera retransmitirlo en sus espacios de trasnoche de los jueves y domingo.

Bajo este contexto, Carlos Pinto, su icónico conductor, manifestó sentirse entusiasmado con el -a su juicio- "espontáneo" resurgimiento del espacio, según consigna el diario La Cuarta.

"Es importante dejar en claro que una nueva temporada de «Mea Culpa» no depende de mí. El actor más importante es TVN. En lo personal, no he abrigado esta esperanza por lo mismo. Pero debo reconocer que este ciclo de repeticiones me ha hecho reflexionar profundamente sobre la potencia del programa y, por sobre todo, de su vigencia", aseguró el hombre detrás del espacio.

De igual forma, sostuvo que "esta suerte de espontáneo y gratuito focus group, realizado en pantalla, me ha dejado un sabor muy agradable como realizador y debo reconocer que ese resultado me abre el apetito".

El periodista de profesión reconoció también al matutino que hay una gran cantidad de material disponible para la realización de una nueva temporada, afirmando que uno de sus casos predilectos a llevar a la pantalla sería el crimen cometido por un médico y su madre contra su hermano con discapacidad.

En cuanto a los criterios para seleccionar qué caso se llevaría a la pantalla, el conductor agregó que "lo primero es que se trate de una historia criminal que sea digna de ser contada. Esto significa que pueda importarle a la gente. Segundo, que tenga un componente dramático. Es decir, que la historia posea naturalmente atractivo con principio, desarrollo y un gran y original desenlace. Y tercero, lo más importante, que el protagonista quiera acceder a contar su historia".

Por último, Pinto se refirió a sus ya famosas intervenciones en medio del show, indicando que ante la insistencia del canal de advertir que los hechos no eran reales surgió la idea, ya que "sería clave para bajar la adrenalina que provocaba en los telespectadores el momento en que el criminal se dispone a consumar su plan".

