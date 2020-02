Nueva estrategia: Mega define nuevas duplas para sus tres noticieros

El principal cambio involucra a José Luis Repenning, quien dejará a partir de marzo la conducción del noticiero central de «Meganoticias».

Una serie de cambios prepara Mega para su noticiero «Meganoticias», con lo cual busca hacer frente a una nueva temporada en la televisión, que comienza con nueva programación a partir de marzo en todas las estaciones.

Se trata de rotación entre las duplas que conducen el programa noticiero, que entre sus cambios más significativos está la salida de José Luis Repenning del espacio central.

Según consigna radio Biobío, el periodista dejará el noticiero central en marzo, asumiendo en su lugar Juan Manuel Astorga, quien estará a cargo del espacio junto a Soledad Onetto.

José Luis Rapenning, en tanto, seguirá en el canal, pero a cargo de «Meganoticias Conecta», en horario matinal, junto a Priscilla Vargas, programa que era conducido por Andrea Arístegui y José Antonio Neme, desvinculado de la señal.

Pero esto no es todo, ya que justamente Arístegui y Repenning estarán a cargo del noticiero «Meganoticias Actualiza», que va a las 13:00 horas. Además, la ex TVN también liderará el noticiero de Mega Plus, su señal por cable que hoy conduce Astorga.

DUPLAS

Meganoticias Prime: Soledad Onetto y Juan Manuel Astorga (21:00)

Meganoticias Conecta: Priscilla Vargas y José Luis Repenning (6:00)

Meganoticias Actualiza: Andrea Arístegui y José Luis Repenning (13:00)

PURANOTICIA