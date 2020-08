"Nos vemos en el cielo": Begoña Basauri compartió triste noticia que enluta su vida

La actriz y comunicadora atraviesa un duro momento familiar en plena pandemia.

Begoña Basauri dio a conocer en las últimas horas y a través de redes sociales una lamentable noticia que enluta su vida.

La actriz, ex integrante del matinal «Mucho Gusto» de Mega, reveló que falleció su gato Willy, quien fuera su mascota y la de su pareja durante años.

"Duerme tranquilo Don Willy, anciano infinito", comenzó su publicación junto a una foto donde aparece el felino.

"Gracias, gracias a todos quienes me escribieron para ayudarme en esta etapa. Tenía muchas dudas si era lo mejor, no sabía si estaba haciendo lo correcto. El jueves pasado me acerqué a él, me puse en su cucha y le dije 'viejo querido dame una señal para saber que estamos haciendo lo correcto'", escribió.

Luego recordó que hace días el gato había dejado de tomar agua y también de levantarse, por lo que lo dejó ir, despidiéndose de él con emotivas palabras.

"Gracias Willy por acompañar a Sebastián (su pololo) por 22 años y por llegar a mi vida hace 4. Espero que te hayas sentido amado y cuidado porque de verdad que hice todo lo que estuvo a mi alcance para que vivieras tus últimos años como el rey que eres", escribió.

Finalmente, la artista afirmó que el día que fallezca espera poder reencontrase con su gato. "Nos vemos en el cielo de los perritos y gatitos, porque cuando me vaya de aquí es a ese lugar donde quiero ir", cerró.

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN;

PURANOTICIA