"No entiende por qué le pegaron": Esposa de Yann Yvin dio detalles del violento asalto al chef

Valérie Flat contó que su marido no se opuso al robo, por lo que no entiende por qué fue agredido con un extintor.

El reconocido chef francés Yann Yvin fue víctima de un violento robo de su vehículo en la comuna de Vitacura.

El ex jurado de «MasterChef» se encontraba abordando su auto y al momento de subirse, un vehículo blanco marca Volvo y sin patente se colocó delante de él.

En la encerrona, el profesional fue golpeado por un extintor por lo que resultó con una fractura leve en su nariz.

Y sobre esto se refirió su esposa Valérie Flat, quien actualizó el estado de salud de Yvin.

"Él está bien, no hay de qué preocuparse. Solo tiene una fractura leve en el lado superior de la nariz", explicó la mujer a LUN.

Tras el asalto, el ex animador de matinales quedó sin auto y sin celular, además de la lesión en el rostro.

"Después del asalto él nos avisó por el celular y por el correo de otra persona que estaba con Carabineros. Ahí nos contó lo que le había pasado. Después la comunicación se cortó. En la mañana de este miércoles yo llamé a los amigos que están en el barrio para que se movilizaran donde él para ver que todo estuviera en orden", contó Flat.

Valérie confesó que el cocinero le dijo que "no había sido tanto", ya que en otra ocasión también lo habían atacado, pero con una pistola.

"Me dijo que las personas estaban más nerviosas que él porque estaban muy apuradas de hacer el asalto rápido (...) No se resistió. Por eso él no entiende por qué lo golpearon. Cuando lo asaltaron, él estaba fuera del auto", detalló, agregando que fue agredido con el extintor cuando intentó recuperar las llaves de su casa.

