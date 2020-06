Nicole Block impactó a sus fans con imagen de cuando sufría problemas alimenticios

La joven actriz publicó en sus redes sociales una imagen de su antes y después con un potente mensaje.

La actriz Nicole Block hace algún tiempo que se viene refiriendo a los problemas alimenticios que ha sufrido a lo largo de su vida.

La joven que regreso de Estados Unidos tras separarse de su esposo Juan Cristóbal Meza, hijo de la actriz Delfina Guzmán, contó que llegó a pesar tan solo 40 kilos.

Ahora, ya más recuperada, la joven ha decidido mostrar parte del proceso para informar, educar y advertir a sus seguidores.

Y este domingo, la artista de 29 años publicó en sus redes sociales una fotografía comparativa de su antes y después.

"40 kilos... No puedo creer lo enferma que estaba... cuando me miraba en el espejo me encontraba gorda... ahora me doy cuenta que me pude haber muerto..", fue el potente mensaje con la que la interprete acompañó la imagen.

MIRA ACÁ LA PUBLICACIÓN:

