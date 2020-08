Netflix cambia cartel y descripción de película tras críticas por "sexualizar" niñas

Una enorme polémica se ha generado a raíz del cartel promocional y la sinopsis de la película francesa «Cuties», que Netflix estrenará durante septiembre.

La cinta ganadora del festival de Sundance fue acusada de promover la pedofilia y de hipersexualizar a menores de edad, lo que provocó que el hashtag #NetflixPedofilia sea una tendencia en Twitter.

La descripción original de la película decía lo siguiente: "Amy tiene once años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente, entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar la familia religiosa".

Esto fue ampliamente criticado y también su imagen promocional, donde aparecen las niñas maquilladas, con poca ropa y en poses calificadas como "sexuales".

El revuelo a sido tan grande que ya se han reunido más de 20 mil firmas en Change.org para que plataforma streaming cambiara la sinopsis y su imagen oficial, algo que Netflix hizo, además de pedir disculpas.

"Sentimos mucho el uso del material, no apropiado, empleado en esta película. No era una representación adecuada del título, por lo que tanto la imagen y la descripción han sido actualizadas", aseguraron.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description.