Netflix anunció la secuela de «Pollitos en fuga» a 20 años de su estreno

Netflix anunció de manera oficial que luego de 20 años, la película infantil «Pollitos en fuga» (Chicken Run) volverá a la pantalla con una segunda parte.

Fue en junio del 2000 que DreamWorks junto a Universal Studios lanzaron la cinta que fue todo un éxito en el mundo, logrando recaudar US$225 millones (más de 180 millones de pesos chilenos).

El estreno de la secuela está programado para el próximo año y será producida por el estudio Aardman Animations, los mismos encargados de la primera película.

Pero alguien que no estará presente en la secuela, según medios internacionales, será el emblemático actor Mel Gibson, quien interpretó la voz de Rocky Rhodes.

