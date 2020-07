Neme criticó a ex compañeros de Mega: "Ninguno tiene capacidad de opinión"

El periodista se lanzó con todo, en especial, contra los integrantes del área de prensa de la señal privada.

El periodista José Antonio Neme realizó una ácida crítica a sus ex compañeros de Mega, bajo el contexto de la crisis que se vive tras la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela en el matinal «Mucho Gusto».

En «Hola Chile» trataron el tema y el profesional se lanzó contra sus ex colegas, asegurando que salvó algunos casos, ninguno tiene "capacidad de opinión".

"Aparte de Soledad Onetto, ningún otro rostro de Mega tiene capacidad de opinión. El margen que tienen para opinar es muy angosto, ni de interpretación, ni de análisis", expresó Neme.

"Son buenos lectores de noticias, pero eso es todo", agregó, haciendo una expeción con Andrea Arístegui, de quien dijo que ella "si es una mujer que tiene mucha opinión", sostuvo.

"No sé que piensan ellos de lo que está pasando ahora con lo de las AFP, no sé qué piensan de Piñera, de Carabineros, qué piensan sobre las cautelares (por Martín Pradenas). No sabemos por quién votan, qué posición tienen del Chile de hoy. Son como personas hetéreas, que levitan hasta llegar al estudio de televisión", agregó.

"Entonces no creo que ninguno de ellos, aparte de la Andrea, pueda entrar en la discusión profunda que el Chile de hoy necesita en un matinal", aseguró.

Finalmente, el periodista fue consultado sobre por qué el departamento de prensa no estaría dispuesto a que uno de sus rostros ocupe un lugar en el matinal «Mucho Gusto», respondiendo de manera categórica.

"El Departamento de Prensa de Mega no quiere que sus rostros se vean expuestos a opinar de los temas país", cerró.

PURANOTICIA