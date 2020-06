Nelson Mauri cuenta cómo se reinventó tras quedar desempleado en plena pandemia

El bailarín buscó nuevo trabajo tras la suspensión anticipada del programa «Bailando por un sueño» de Canal 13 y la crisis que se vive actualmente.

Nelson Pacheco, conocido masivamente como Nelson Mauri era uno de los participantes del suspendido estelar «Bailando por un sueño» de Canal 13, que luego de esto quedó desempleado.

Debido a esto, el bailarín se tuvo que reinventar para seguir generando recursos, por lo que decidió convertirse en repartidor de comida a domicilio, en específico en la empresa Uber Eats.

Esto lo dio a conocer con una fotografía en su cuenta de Instagram, manifestando que no tiene miedo a las opiniones de la gente.

"La cuenta la tiene mi novio, se dio esta posibilidad de trabajar. Yo tengo mi camioneta parada y es una forma de hacer luquitas en esta situación, porque la verdad es que no hay bolsillo que aguante esta pandemia", reveló a La Cuarta.

"Mi único ingreso es mi camioneta. Menos mal es petrolera y gasta poco. Se dio esta oportunidad y este par de días lo hemos hecho súper bien. No es tan difícil tampoco", agregó.

Y en redes sociales, el ex participante de «Rojo» expresó que "aunque la sociedad chilena sea chaquetera, No tengo MIEDO del que dirán... sólo quiero salir adelante, ser feliz, comprar mi casa propia, triunfar, reinventarme. LO QUE Si me da MIEDO es NO atreverme a ser feliz y hacer cosas por EL QUE DIRÁN", sentenció.

