Neilas Katinas podría dejar «Rojo» para sumarse a nuevo estelar de Canal 13

El propio coreógrafo lituano y jurado del espacio de talentos fue quien reveló que tendrá una reunión con el canal privado durante esta semana.

Hace casi tres semanas que la temporada de el «Gran Rojo» llegó a su fin consagrando como ganadores en la categoría de cantantes a Benjamín Durán y en la de bailarines Nicole Hernández.

Días después y a través de redes sociales, una de los jurados del espacio de talentos de TVN, Maitén Montenegro, se despidió luego de 2 años.

Y ahora se podría sumar otro integrante, se trata de Neilas Katinas, quien ha sido jurado desde la vuelta a pantalla del programa, hace ya cuatro temporadas.

El coreógrafo lituano contestó algunas preguntas a sus seguidores en historias de Instagram, provocando la duda sobre su permanencia.

"¿Te irías a Canal 13 como jurado de Bailando por un Sueño?", le consultaron, a lo que respondió. "Depende del ofrecimiento, pero en teoría sí", según recoge Página7.

Luego confesó que tendrá una reunión con la estación privada para así sumarse al programa de competencias que conducirá Martín Cárcamo en horario estelar y cuatro veces a la semana.

"Con Canal 13 tendré una reunión esta semana. No sé si de TVN van a querer que siga o no, ya que mi contrato terminó el 21 de diciembre. Ellos me dijeron que sí, pero no tengo nada firmado, ni una oferta. Por eso (en redes sociales) me preguntaron si sigo en Rojo y todavía no lo sé", aseguró Katinas.

Luego agregó que si TVN presenta la misma oferta del 13, él privilegiará permanecer en el canal "de todos los chilenos".

"Si TVN me hace la misma oferta o una mejor, entonces mi prioridad sí o sí es TVN, pero si ellos no lo hacen, puedo decidir con qué canal irme. Voy a esperar ambas propuestas, ver cuál es la mejor y dedicir", agregó.

Finalmente, agradeció lo que ha sido su presencia en el programa de talentos conducido por Álvaro Escobar y también su primer paso en TV que fue en Canal 13.

"Me gusta TVN y Rojo porque me dieron muchas posibilidades de crecer, pero Canal 13 fue mi primer Canal, donde empecé mi carrera en televisión. Estoy abierto a amas propuestas, porque ambas me encantan", cerró.

