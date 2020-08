Natalia Duco ganó la gran final de «MasterChef Celebrity» y se llevó millonario premio

La deportista olímpica se impuso a Roció Marengo y César Campos en último capítulo grabado hace algunos días en Chile y que tuvo a chefs a través de un holograma.

Este domingo se vivió la gran final del programa «MasterChef Celebrity» de Canal 13 donde Rocío Marengo, César Campos y Natalia Duco se disputaron el primer lugar y el premio de $25 millones.

El gran desenlace estuvo marcado por la pandemia del Covid-19, ya que la primera parte del espacio fue grabada tiempo atrás en Colombia, pero la segunda se hizo en Chile pero sólo con Duco y Campos en el estudio junto al chef Cristopher Carpentier, mientras que Marengo estuvo presente a través de una videollamada desde Argentina y los otros jurados, Fernanda Fuentes y Jorge Rausch lo hicieron en hologramas.

Pero para conseguir el triunfo, los participantes debieron preparar un menú de tres tiempos (entrada, plato de fondo y postre) en dos horas y media.

La argentina decidió llamar sus preparaciones como "deseo", "camino" y "comienzo". Estos consistían en un pescado a la sal con encurtidos, un puré de calabaza con miel canela y un postre de bizcocho.

El periodista preparó un menú vertical que llamó "cena para encender la pasión", para aquellos que quieran sorprender a sus parejas.

Y la deportista se inspiró para sus platos en su tierra natal, San Felipe, por lo que realizó una preparación con choclo y un helado de queso de cabra.

Finalmente, los jurados decidieron que Natalia Duco se quedara con el primer lugar y los $25 millones tras una competencia que se extendió por cinco meses al aire.

"Cumplí este objetivo, lo logré. Luché, luché, luché y perseveré. Me pasaron cosas muy duras, pero me pude levantar, me puse reinventar. Se dieron oportunidades y las tomé, luché, perseveré, me sacrifiqué, estudié y logré", dijo la deportista olímpica.

"Creo que en la vida no hay una receta. Pero la única receta que sí hay es sacrificio, trabajo, pasión y eso fue lo que yo hice, y creo que es la única forma de concretar éxito", agregó.

Cabe indicar que el esperado final entre las 22:35 y las 00:49 horas marcó un promedio de 16,9 puntos, con peak de 19.

