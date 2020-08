Nacho Román se disculpó por polémico y "enfiestado" live de Instagram que se viralizó

El cocinero reconoció que "explotó de manera equivocada" en el video que se hizo viral en los últimos días.

Ignacio Román estuvo en el ojo de la polémica durante los últimos días debido a la viralización de una transmisión que hizo a través de Instagram mientras disfrutaba "enfiestado" de un asado.

En el polémico 'live', el ex participante de «MasterChef» lanza insultos de grueso calibre a sus detractores y en aparente estado de ebriedad. "Estoy en mi casa compadre. A los tóxicos me los paso por la punta del p....", fue parte de lo que dijo el cocinero.

Ante esto, Román publicó en la misma red social otro video para disculparse por lo acontecido, asegurando que "explotó de manera equivocada".

"Quisiera partir con este video pidiendo las disculpas por un video que anda circulando en las redes sociales. Hace días que un grupo de personas me acosan por redes sociales, a mí y a mi familia, y exploté de una manera equivocada, de una manera que se me escapó totalmente de las manos", afirmó.

"Lamento a todos los que pude haber ofendido con este video, por mi mala forma de actuar. Sé que no se va a volver a repetir, sé que no va a volver a suceder por mi respeto a la gente, a mis fans", agregó.

Pero también tuvo palabras de agradecimiento para todos quienes los han apoyando. "Agradezco todo el apoyo y el cariño de toda la gente que me ha escrito a través de interno. Quiero decirles a todos que no era la idea, no era la forma y no volverá a suceder. Les pido mil disculpas y gracias de verdad por todo el apoyo", recalcó.

