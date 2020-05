Nacho Pop tendrá doble participación en la pantalla de Canal 13

Álvaro Reyes, actualmente es uno de los participantes del programa culinario «MasterChef Celebrity».

Hace algunos días, Canal 13 comenzó a promocionar mediante un spot el regreso del estelar «Bailando por un sueño», que fue suspendido de manera indefinida debido a la pandemia del Covid-19.

Pero este retorno no será con las mismas caras que iniciaron el programa conducido por Martín Cárcamo, ya que habrá cambios en los participantes y también en el jurado.

Los que se van son el cantante Gerardo, la modelo Gala Caldirola, el maquillador Leo Méndez Jr., que no se encuentran en Chile y además, las bailarinas Vale Roth que decidió continuar con sus estudios y Maura Rivera.

Bajo ese contexto, el ex canal católico decidió recultar a la actriz Antonella Ríos, al ex chico reality Leandro Penna, las modelos Faloon Larraguibel y Jhendelyn Núñez, además del ex integrante de «Rojo», Nelson Mauricio Pacheco y la cantante Karen Bejarano, conocida popularmente como Karen Paola.

Y otro nombre que se suma, es el periodista Álvaro Reyes, más conocido como 'Nacho Pop' quien actualmente también es parte del programa culinario «MasterChef Celebrity», por lo que tendrá doble participación en la pantalla del '13'.

En el caso de los jurados, Carolina de Moras, Karen Connolly y Aníbal Pachano, no regresarán tampoco al espacio, por lo que sus lugares serán ocupados por Jaime Coloma, Eva Gómez y Neilas Katinas.

PURANOTICIA