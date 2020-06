Myriam Hernández confiesa que el hit que le abrió las puertas del mundo ya no le gusta

Se trata de «El hombre que yo amo» escrita por Gogo Muñoz y lanzada en 1998.

Myriam Hernández sorprendió a sus fanáticos luego de revelar que una de sus canciones más emblemáticas ya no la representa, ya que asegura que se trata de una "oda" a los hombres e incluso que es "sumisa".

Se trata de «El hombre que yo amo» escrita por Gogo Muñoz y lanzada en 1998, tema que se convirtió en una de las más exitosas de la cantante nacional, llegando al número 1 en 20 países, y posicionándola como una de las artistas que más discos vendió ese año.

"Hay cosas que probablemente antes yo acepté, por ejemplo la letra de «El hombre que yo amo». Es bonita, un himno y que fue el tema que me permitió abrir las puertas del mundo, pero hoy siento que es una canción demasiado dedicada, como una oda al hombre", partió diciendo en diáolo con Nicolás Copano en el programa «CHV en casa»

Luego añadió que "hoy no me gusta, la encuentro sumisa (...) no me gusta porque no soy así, y hay una frase, por ejemplo, que dice: 'Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido'. Y yo hace unos años cambié esa frase porque no me gustaba", cerró.

