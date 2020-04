«Mucho Gusto» se llenó de críticas por invitar al pastor Soto: Tildó de "fracasados" a los médicos

El canal fue tildado de "irresponsable" por darle pantalla al religioso quien aseguró que las autoridades "han fracasado" ante la pandemia.

Este jueves, el polémico pastor evangélico Javier Soto fue invitado al matinal «Mucho gusto» de Mega, canal que se llenó de criticas por haberle dado pantalla.

El motivo de su presencia en el espacio fue luego de que se divulgara en redes sociales un video donde hacía un llamado a sus colegas pastores a salir a la calle para dar la palabra de Dios y no quedarse "como una rata cobarde escondida en su guarida". Esto iría contra todas las recomendaciones que han hecho las autoridades de salud respecto a quedarse en casa para no propagar el contagio por Covid-19.

Y en el matinal fue tildado de "fanático", pero él de todas maneras siguió con su discurso, casi sin dejar hablar a nadie en el panel y donde realizó distintas afirmaciones que molestaron.

"Chile eligió la muerte, Chile eligió la maldición cuando aprobó el aborto por tres causales (..) Si Chile sembró muerte por aborto, muerte está cosechando", sostuvo el religioso, por lo que Luis Jara lo llamó a tener respeto.

Uno de los presentes que lo enfrentó fue el doctor Juan Carlos Molina, quien expresó que "me parece una irresponsabilidad darle tribuna, creo que vamos a salir en todos los canales del mundo, donde 'el pastor salmón Soto va contra la corriente'. Estamos trabajando todos por la salud de los chilenos, y su mensaje está basado, con todo el respeto, una cosa es la religión y otra el fanatismo".

La respuesta de Soto no se hizo esperar y opinó que médicos y autoridades "han fracasado", ya que no han entregado soluciones y por "no traer la salvación a Chile".

Luego arremetió contra el alcalde Rodolfo Carter de la comuna de La Florida, quien pidió que lo sacaran del aire, lo que finalmente sucedió luego de una pausa comercial.

Cabe señalar que la participación del pastor en el matinal fue ampliamente criticada, ya que televidentes tildaron de "irresponsables" al canal y también muchos invitaron a denuciar a «Mucho gusto» ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

