Monserrat Álvarez tras regresar a pantalla: "No se sabe si me puedo volver a contagiar”

Este lunes, Monserrat Álvarez retomó sus labores en la conducción de «Contigo en La mañana» luego de mantenerse en cuarentena tras contagiarse de Covid-19.

La periodista no estuvo acompañada por Julio César Rodríguez ya que él continúa en aislamiento, por lo que su compañero será Jean Philippe Cretton con quien narró su experiencia con el virus.

"Tuve la suerte de ser parte de ese grupo que es asintomático, entonces me sentí bastante bien. Hubo un par de días que básicamente sentí un poco de cansancio y un poco de dificultad respiratoria, pero leve. La verdad es que tuve una gran suerte", comenzó diciendo.

La profesional comentó que sus hijos dieron negativo al test PCR ya que entre las medidas que adoptó fue armar una especie de campamento en una habitación de su casas para así evitar el contacto con los demás.

"El aislamiento tenía que ser total porque mi entorno dio negativo en los exámenes y eso es súper importante. Cuando un miembro de la familia da positivo, el resto también debe tomarse el examen", agregó.

Pero a pesar de que en el nuevo test que se tomó dio negativo, aseguró que debe tener los mismos resguardos que antes.

"Y ahora que salí, que di PCR negativo, tengo que tener los mismos cuidados que antes. Yo todavía no tengo anticuerpos, puedo tenerlos en dos semanas más, pero no se sabe si me puedo contagiar. Lo que sí se sabe es que hoy no puedo contagiar a nadie", manifestó.

Respecto a qué fue lo que sintió cuando le dijeron que estaba contagiada de coronavirus, Álvarez expresó que, "cuando me dieron el positivo se me vino el mundo encima porque siempre pensé que no tenía (...) Lo primero que pensé fue en mis niños, mi pololo, las personas con las que más estuve cerca... entonces ahí me vino como la angustia", expresó.

"Es súper duro cuando a uno le llega el resultado del examen. Los primeros días uno está todo el rato esperando que te dé un síntoma", dijo para luego agregar que durante los días que estuvo en cuarentena "lo único que pensaba era en esas personas que no tenían el privilegio de no tener una pieza, de no tener un baño para ellos solos".

