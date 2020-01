Monserrat Álvarez respondió a feroz crítica contra animadores de Patricia Maldonado

Este lunes la "congelada" panelista de «Mucho gusto» aseguró que muchos animadores de matinales hacían "populismo barato" durante los programas debido al estallido social.

Este lunes, Patricia Maldonado dio una entrevista donde se refirió a su "congelamiento" en «Mucho gusto» de Mega, a su futuro en la televisión y también donde criticó duramente a los rostros y animadores de matinales.

"Escuché a una animadora diciendo: 'Yo quiero compartir mi sueldo' y ¿y por qué no lo dio antes? Lo que hacen algunos animadores es populismo barato, yo no voy a repartir mi sueldo, yo sé a quien tengo que ayudar. Que bondadoso repartir el sueldo. Yo, con esto, me he dado cuenta quien es quien en la TV. Y hoy en día está claro que es mejor ir para un lado y, eso, a mí me provoca un poco de náuseas. Los animadores, panelistas, son tan cultos, todos hablan de la constitución y no han leído ni un párrafo, hablan de los cambios y les importa un comino", fue parte de las declaraciones de la cantante a Publimetro.

Y sobre esto se refirió Monserrat Álvarez, en la edición de este martes de «Contigo en la mañana» de Chilevisión.

"Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa... mira, yo estaba buscando frases de Paty Maldonado y hay una en la que ella apoya al diputado Urrutia. Defendiendo al parlamentario UDI cuando éste calificó de 'terroristas con sueldo' a las víctimas de torturas en la dictadura. Paty Maldonado le dice 'vamos, diputado Urrutia, siga con esta pelea'. Entonces, yo creo que hay libertad de expresión, pero esto no es libertad de expresión", comenzó diciendo.

LEER TAMBIÉN: Patricia Maldonado criticó con todo a rostros de la TV: "Me provoca náuseas...".

Luego aseguró que por este tipo de acciones, Patricia Maldonado "es la persona polémica que es".

"Por eso Alejandro Goic no se quiso sentar en esa mesa. Porque si Paty Maldonado hubiese dicho en un comienzo de la democracia que aquí se violaron los derechos humanos, que aquí hay gente que sufrió, que aquí gente que se torturó y que eso no debiera pasar más en Chile, quizás Alejandro Goic sí se habiera sentado en esa mesa con ella. Entonces, esos son los límites de la libertad de expresión", sostuvo.

Finalmente, la conductora del matinal de Chilevisión, señaló que Maldonado "no se ha subido al tema" como sí lo ha hecho Raquel Argandoña.

"Yo creo que Paty Maldonado no es Raquel Argandoña. No, la verdad es que Raquel ha sido muy inteligente en el sentido de subirse al tema, pero la situación de Paty Maldonado es súper distinta, ella no ha hecho un mea culpa", cerró.

PURANOTICIA