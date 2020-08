Monserrat Álvarez recordó entrevista donde Felipe Camiroaga pidió escuchar «Ángel para un final»

Hace algunos días atrás, un usuario de TikTok viralizó el audio de la entrevista, justo cuando se cumplen 10 años de aquella conversación.

Hace algunos días se viralizó un audio con la parte final de una entrevista que Monserrat Álvarez le realizó a Felipe Camiroaga en el extinto programa «La Poca Vergüenza» de radio Paula en el 2010.

En la ocasión, la periodista le da la oportunidad al fallecido conductor de que elija una canción para despedirse, ante lo cual, el 'Halcón de Chichureo' opta por «Ángel para un final» de Silvio Rodríguez, tema que se convirtió en un himno tras su muerte.

Y sobre este momento, que estremeció a las redes tras su viralización en TikTok se refirió Monserrat Álvarez en conversación con La Cuarta.

"Nosotros éramos compañeros de canal, no fuimos amigos como de juntarse en las casas, teníamos una relación buena onda de colegas, solamente", comenzó explicando.

Luego comentó que en ese tiempo era muy dificil que Camiroaga diera entrevistas, "pero estuvo súper abierto a hablar sobre su familia, sus relaciones de parejas y estuvo súper buena la verdad. Se entregó mucho", agregó.

Para la conductora de «Contigo en la mañana» de Chilevisión fue "impactante" que la canción que pidió escuchar Felipe en su programa se haya transformado en un himno tras su muerte.

"A mí se me pararon los pelos. Fue muy impactante, porque Felipe falleció como al mes de la entrevista y «Ángel para un final» se convirtió en el himno de su muerte. Entonces sentí que fue súper perturbador, emocionante y como una señal. Aunque no soy mucho de creer en eso, pero en este caso, al equipo y a mí en particular me impactó, porque es una canción sobre la muerte. Era una persona que estaba conectada con eso y vivía siempre con la muerte presente", comentó.

Sobre la persona que filtró el audio, Monserrat reconoció no saber de quien se trata. "No sé quién pudo haber subido este video, pero seguramente es algún auditor que se dio cuenta en las veces que se repitió la entrevista, porque de la radio nadie fue", cerró la periodista.

