Monserrat Álvarez contó por qué decidieron no usar mascarillas con JC Rodríguez

En el matinal «Contigo en la Mañana» decidieron separar a los periodistas y ubicarlos en distintos estudios.

Luego de que la Seremi de Salud instruyera nuevas indicaciones de prevención a los matinales de la televisión chilena, estos espacios tuvieron que tomar medidas como usar mascarilla en pantalla, pero algunas estaciones como Chilevisión optaron por algo distinto.

Y es que en «Contigo en la Mañana» decidieron separar a Monserrat Álvarez de Julio César Rodríguez y ubicarlos en distintos estudios.

A la periodista le armaron un set en un estudio del CDF y 'JC' se quedó en el estudio del programa.

Ante esto, Álvarez bromeó diciendo, "tengo una cancha a mis pies y un pasto sintético", expresó en conversación con La Cuarta.

"Cuando nos dijeron que teníamos que estar en estudios separados, creí que logísticamente iba a ser difícil, y no ha resultado así. Incluso, estoy súper feliz. Escucho muy bien a Julio y es calentito. No ha sido para nada terrible", confesó.

La profesional comentó que la forma en la que se comunican con su colega es por "audio o WhatsApp, siempre hay contacto. Estoy sola ahí, pero 'guasapeándome' con los demás".

Finalmente sobre la decisión de no usar mascarillas y separarse contó que, "otros matinales tomaron la decisión de usar mascarillas, pero acá, como somos dos conductores y hace tiempo que no invitamos a nadie al estudio, no nos costó esta logística de tener dos sets".

PURANOTICIA